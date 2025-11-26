بدء أعمال السجل العقاري لـ (499) حيًا بمناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة وحائل

كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في منطقة القصيم محافظة المذنب: ( حي السلام، حي مزارع العدان، حي مزارع السفالة، حي الدوائر الحكومي، حي المجصة، حي الفايزية، حي ج22، حي الروضة، حي الصناعية، حي العليا والهيشة، حي البستان، حي الريان، حي الحزم، حي محطة معالجة، حي الجديدة، حي المنتزه، حي المكيلي، حي الديرة القديمة، حي المروج، حي الثليماء، حي الشورقية، حي الصالحية، حي منتزهات خرطم، حي الخالدية، حي سهلة المطلق، حي الجراية، حي الاندلس، حي ام عشيرة، حي قرطبة، حي العلاوة، حي اللصافة، حي ج21، حي النويديس، حي الرميلة، حي نبعة، حي ج25، حي الصفراء، حي الملك عبدالله، حي الطلعة، حي الجادة، حي عسيلة، حي المقاطر، حي أم الحمام، حي الرفيعة، حي شورقية الجارالله، حي ج19، حي المنيقع، حي صفية، حي شيحة، حي الخزان، حي الجحانية، حي قليطة، حي التحلية، حي النهير، حي القادسية، حي خزامى، حي القاع، حي النسيم، حي عين العقيلي، حي المنار، حي القفيفة، حي المقبرة، حي ج20، حي الفضيلة، حي الحصان، حي الروضة1، حي النصيرة، حي الورود، حي سمحة، حي مزرعة شمال، حي النخيل، حي السليمية، حي مزرعة جنوب) والأحياء التالية في محافظة الأسياح: (حي قصر العبدالله الشرقي، حي خصيبة الشرقية، حي الريان، حي العليا، حي الاستراحات، حي البرود، حي الرفيعة، حي طريف الأسياح، حي الربيع، حي الازهار، حي المنتزه، حي القدس، حي البساتين، حي الغدير، حي الشفاء، حي عين بن فهيد، حي العزيزية، حي النهضة، حي الرياض، حي الزهرة، حي الربوة، حي الجزيرة، حي قصر العبدالله الغربي، حي النزهة، حي خصيبة الغربية، حي الياسمين، حي الروضة، حي المصيف، حي الربوة، حي البرقاء)، ويشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الشماسية: (حي البلاد، حي القدس، حي الشفاء، جزء من حي شرق بريدة، حي القادسية، حي النخيل، حي المتوكل، حي برزة، حي القلعة، حي الرفيعة، حي الوزير، حي الأندلس، حي المئوية، حي الغرسات، جزء من حي العود، حي العقدة، حي المتحف، جزء من حي اليتيمة، حي الخبيب، حي الواسط، حي الجال، حي البدع، حي السلام، حي المملكة، حي الفاروق، حي الصفاء، حي الصناعية، حي الشماس)، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة البكيرية: (جزء من حي القرعاء، حي الجامعة، جزء من حي غرب بريدة).