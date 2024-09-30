بـ 45 مليون ريال.. أمير "الشمالية" يدشن مشروعًا للطرق بحضور وزير النقل

دشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، مشروع التقاطع العلوي لطريق حائل/ رفحاء، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق، بتكلفة إجمالية بلغت 45 مليون ريال.
ويأتي هذا المشروع لرفع كفاءة شبكة الطرق في المنطقة، وتحسين ترابط الطرق ودعم الحراك التنموي الذي تشهده منطقة الحدود الشمالية في ظل رؤية المملكة 2030.
وتتمتع منطقة الحدود الشمالية بشبكة طرق تتجاوز 2500 كيلومتر، تربط بين المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، وتواصل الهيئة العامة للطرق جهودها للارتقاء بهذه الشبكة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.