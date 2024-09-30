بـ 45 مليون ريال.. أمير "الشمالية" يدشن مشروعًا للطرق بحضور وزير النقل

دشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، مشروع التقاطع العلوي لطريق حائل/ رفحاء، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق، بتكلفة إجمالية بلغت 45 مليون ريال.