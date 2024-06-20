3 تحذيرات ودولتان في مرماها.. نشاط لـ"رياح البوارح والغبار" وهذا نطاقها بالمملكة

تشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية، إلى وجود نشاط لافت على الرياح الشمالية الغربية المعروفة محليًّا برياح البوارح تزامنًا مع نهاية الأسبوع، يشمل 3 دول عربية هي العراق والكويت والمملكة العربية السعودية.
وفي التفاصيل، فمن المتوقع أن تتأثر الأجزاء الجنوبية الشرقية من العراق بهبوب رياح شمالية غربية نشطة، تعمل على إثارة موجة من الأتربة والغبار، لتتحرك نحو الكويت والمناطق السعودية الحدودية مع الكويت، إضافة لحفر الباطن والقيصومة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى منطقة الرياض، وفق موقع "طقس العرب".
يُذكر أن رياح البوارح تتميز بالأجواء المغبرة المصاحبة لها، والتي تعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت، إضافة إلى التأثيرات السلبية لها على مرضى الجهاز التنفسي والعيون.
وتشمل التحذيرات خلال فترة تأثير البوارح، شدة الرياح التي قد تتجاوز سرعة الهبات المرافقة لها 60 كم/ ساعة، وتدني مدى الرؤية الأفقية؛ مما قد يؤثر على بعض مظاهر الملاحة البحرية والجوية والبرية، وحدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون.