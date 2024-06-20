3 تحذيرات ودولتان في مرماها.. نشاط لـ"رياح البوارح والغبار" وهذا نطاقها بالمملكة

وفي التفاصيل، فمن المتوقع أن تتأثر الأجزاء الجنوبية الشرقية من العراق بهبوب رياح شمالية غربية نشطة، تعمل على إثارة موجة من الأتربة والغبار، لتتحرك نحو الكويت والمناطق السعودية الحدودية مع الكويت، إضافة لحفر الباطن والقيصومة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى منطقة الرياض، وفق موقع "طقس العرب".