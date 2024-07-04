منح الجنسية للتخصصات النادرة.. رافد للبناء والتنمية ومرجعية للكفاءات السعودية عبر الأجيال

الموافقة السامية بمنح الجنسية السعودية، والتي تأتي ضمن إطار ضئيل ومحدود، تعد قرارًا سياديًا بامتياز يهدف إلى دعم التنمية في البلاد في مجالات نوعية ونادرة من أجل أن يكون هذا دافعًا لمسيرة البناء والتنمية من أجل نماء ورخاء السعودية، والذي تتسابق إليه الأمم من أجل الفوز بهذه العقول لتكون أكبر دافع للنهضة التنموية في شتى المجالات.