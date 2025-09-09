"عمار القابضة" تحصد شهادة الأيزو 9001:2015 في نظام إدارة الجودة

أعلنت "عمار القابضة" عن حصولها على شهادةISO 9001:2015" " العالمية في نظام إدارة الجودة، وذلك بعد اجتيازها متطلبات المراجعة والاعتماد وفق المعايير الدولية المعتمدة.
وتؤكد هذه الشهادة أن نظام إدارة الجودة لدى "عمار القابضة" متوافق مع معايير ISO 9001:2015 في مجال إدارة الاستثمارات والإشراف على الشركات التابعة، بما يعكس التزام الشركة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات، وزيادة رضا العملاء والشركاء.
ويُعد هذا الإنجاز خطوة استراتيجية تُرسخ مكانة الشركة كمؤسسة استثمارية موثوقة، وتفتح أمامها آفاقًا جديدة لجذب استثمارات محلية ودولية نوعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقد تم منح الشهادة من قبل شركة إنترتك (Intertek) البريطانية الرائدة عالميًا في خدمات الفحص والاختبار والاعتماد، والمعتمدة من قبل هيئة الاعتماد البريطانية (UKAS)، الجهة الوطنية المخولة بتقييم واعتماد أنظمة الجودة في المملكة المتحدة.
تأسست "عمار القابضة" عام 2021 في مدينة الخُبر، لتكون مظلة استثمارية رائدة تجمع تحتها شركات تعمل في مجالات حيوية تشمل العقارات، الصناعة، التجارة، والخدمات الاستثمارية المتنوعة. وهي تسعى إلى بناء منظومة استثمارية متكاملة تحقق التكامل بين شركاتها التابعة وتوفر حلولاً مبتكرة تواكب تطلعات السوق المحلية والإقليمية.
ترتكز استراتيجية "عمار القابضة" على تنويع الاستثمارات والدخول في قطاعات جديدة واعدة، مع الحرص على بناء شراكات استراتيجية تجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتعزز من مكانتها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة.