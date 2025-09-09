"عمار القابضة" تحصد شهادة الأيزو 9001:2015 في نظام إدارة الجودة

وقد تم منح الشهادة من قبل شركة إنترتك (Intertek) البريطانية الرائدة عالميًا في خدمات الفحص والاختبار والاعتماد، والمعتمدة من قبل هيئة الاعتماد البريطانية (UKAS)، الجهة الوطنية المخولة بتقييم واعتماد أنظمة الجودة في المملكة المتحدة.