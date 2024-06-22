خطوة تنسجم مع القانون الدولي.. "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتراف أرمينيا بدولة فلسطين

اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي قرار أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين، خطوة مهمة تنسجم مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتسهم في الجهود والمواقف الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.