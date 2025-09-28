"جامعة الملك سعود" تحتفي بإنجازات المرأة ودورها في مستقبل المملكة

وتحدثت المشاركات عن إنجازات المرأة السعودية في السياسة والاقتصاد والعلوم والفنون، مشيرات إلى ما حظيت به من دعم كبير من القيادة الرشيدة، مكّنها من تجاوز التحديات والانطلاق بثقة نحو المستقبل.