96 خبيرًا وذكاءً اصطناعيًا.. الرياض تفتح ذراعيها للمؤتمر العالمي للصرع

كما أنه من الاضطرابات العصبية المزمنة التي تصيب الأفراد من جميع الأعمار، حيث يوجد أكثر من 50 مليون مصاب بالصرع في جميع أنحاء العالم، لكن نحو 90% من هؤلاء المصابين يعيشون في المناطق النامية.