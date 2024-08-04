الجوف تُسهم في تحقيق الاكتفاء من إنتاج التين بأكثر من 800 طن سنوياً

وبيّن المزارع الحبوب؛ أنه استفاد من تخصصه الدراسي في بكالوريوس الزراعة في معرفة جوانب الإكثار للنباتات الزراعية، واختار إنتاج التين الذي بدأ تسويقه بالسوق المحلية، مشيداً بما تنظّمه وزارة البيئة والمياه والزراعة من مهرجانات زراعية تُسهم في تسويق إنتاج المزارعين، ومنها ما اختتم أخيراً في النسخة الثالثة لمهرجان خيرات الجوف الذي شارك فيه مزارعو الحبوب جنباً إلى جنب مع مزارعين عدة، وخدمات الإرشاد الزراعي، ودعم المبيدات للمزارعين.