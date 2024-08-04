الجوف تُسهم في تحقيق الاكتفاء من إنتاج التين بأكثر من 800 طن سنوياً

تحتضن منطقة الجوف عديداً من المزارع والحقول المتخصّصة في التين، حيث تحتل المرتبة الخامسة بين مناطق المملكة في حجم الإنتاج؛ فتنتج سنوياً 874 طناً من التين؛ لتسهم في الإنتاج السنوي لمختلف مناطق المملكة البالغ إجماليه 28 ألف طن.
وتسهم منطقة الجوف في تحقيق الاكتفاء بإنتاج التين عبر المزارع والحيازات الزراعية والمشاريع الزراعية الكبرى التي تنتج عديداً من الأصناف من الفواكه سنوياً ومنها التين.
وأوضح المزارع بسام الحبوب؛ أنه بدأ بزراعة حقل التين بقوام 1200 شجرة قبل عامين، مستثمراً المقومات في التربة الخصبة والمياه العذبة لإنتاج نوع واحد من أنواع التين والذي يمتاز بوفرة إنتاجه وتماسك الثمر ومقاومته لظروف التخزين، التي تسمح هذه المميزات بأن يقطع الإنتاج مسافات واسعة لتسويقه.
وبيّن المزارع الحبوب؛ أنه استفاد من تخصصه الدراسي في بكالوريوس الزراعة في معرفة جوانب الإكثار للنباتات الزراعية، واختار إنتاج التين الذي بدأ تسويقه بالسوق المحلية، مشيداً بما تنظّمه وزارة البيئة والمياه والزراعة من مهرجانات زراعية تُسهم في تسويق إنتاج المزارعين، ومنها ما اختتم أخيراً في النسخة الثالثة لمهرجان خيرات الجوف الذي شارك فيه مزارعو الحبوب جنباً إلى جنب مع مزارعين عدة، وخدمات الإرشاد الزراعي، ودعم المبيدات للمزارعين.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت تحقيق المملكة اكتفاءً في إنتاج التين بنسبة 111% عبر 1421 هكتاراً للمساحات المزروعة، وبمساهمة 11 منطقة من مناطق المملكة في زراعة التين.