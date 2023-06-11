"مسام" يعلن عن نزع 1339 مادة متفجرة باليمن في أول أسابيع من يونيو

وتفصيلاً، أعلنت غرفة عمليات المشروع في تقرير أصدرته، اليوم الأحد، أن الفرق الميدانية نفذت عمليات نزع لما مجموعه 1339 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الفترة الممتدة ما بين 3 و9 يونيو 2023، ما يرفع إجمالي ما تمت إزالته منذ مطلع العام الجاري إلى أكثر من 20 ألف مادة متفجرة من مخلفات الحرب.