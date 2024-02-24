بالفيديو .. في أجواء غائمة وممطرة .. "سبق " توثق تحدي "تاف مادر إنفينيتي " العلا

وثقت " سبق " اليوم انطلاق ومراحل تحدي "تاف مادر إنفينيتي العلا"، الذي يشارك فيه أكثر من 1000 رياضي من أكثر من 40 دولة حول العالم، وهو الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويقدم التحدي أكبر مجموع جوائز في تاريخ سباقات العقبات على الإطلاق؛ إذ تبلغ قيمتها 480 ألف دولار أمريكي.