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بالفيديو .. في أجواء غائمة وممطرة .. "سبق " توثق تحدي "تاف مادر إنفينيتي " العلا
شارك 1000 متسابق من 40 دولة
وثقت " سبق " اليوم انطلاق ومراحل تحدي "تاف مادر إنفينيتي العلا"، الذي يشارك فيه أكثر من 1000 رياضي من أكثر من 40 دولة حول العالم، وهو الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويقدم التحدي أكبر مجموع جوائز في تاريخ سباقات العقبات على الإطلاق؛ إذ تبلغ قيمتها 480 ألف دولار أمريكي.
وانطلق السباق الذي يمتد على مدى 8 ساعات في أجواء غائمة وممطرة حيث تعتبر العلا وجهة سياحية فريدة، تجمع بين المناظر الطبيعية الخلابة والمعالم الأثرية الجذابة، مما يضمن للمتنافسين الاستمتاع بتجربة العمر، أثناء محاولاتهم قهر العقبات والفوز بالتحدي.