‘’MMBrand" تقيم مؤتمر الإنجاز للمستقبل "أثر" وتطلق برامج خاصة لدعم موظفيها

تعزيزاً لسبل التواصل مع موظفيها، وتتويجاً للمخرجات والنتائج المميزة التي حصدتها الشركة خلال العام الماضي، أقامت شركة التسويق الإبداعي ‘’MMBrand’’ مؤتمرها السنوي لمناقشة أداء الشركة مع طاقمها الوظيفي تحت عنوان "أثر"، وذلك في صباح الخميس الماضي 12 يناير 2023 بمنتجع جميرا- خليج البحرين.
وخلال المؤتمر، توجه المدير الإبداعي للشركة محمد المسقطي بالشكر الجزيل لفريق العمل على إنجازاتهم خلال العام الماضي، معرباً عن فخره بالمواهب البشرية والكفاءات العالية التي تضمها ‘’MMBrand’’، حيث استطاعت الشركة بفضل تفانيهم وعملهم الدؤوب نقل اسمها إلى آفاق أرحب من النمو والازدهار، مؤكداً على الأولوية العالية التي توليها الإدارة في توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة لجميع الموظفين، مما يساهم في رفع مستوى الإبداع و الإنتاجية التي تصب في مصلحة العمل والعملاء.
وأضاف "المسقطي": "عملنا خلال النصف الثاني من العام الماضي على إطلاق استراتيجية نوعية بعنوان "روح جديدة"، والتي هدفت لخلق بيئة عمل جاذبة على كافة المستويات، تم من خلالها إطلاق المجموعة الأولى من المبادرات الإدارية المميزة، والتي شملت نظاماً جديدا لساعات العمل الإضافية، وصندوقاً للادخار، وتطبيق نظام مستحدث للبونس السنوي، وإعادة منهجية نظام التدرج الوظيفي".
وأردف: "إن الطاقات البشرية هي رأس المال الحقيقي في كل منظمة، والاستثمار في مهاراتهم من خلال توفير المحفزات والامتيازات أثبت فاعليته في زيادة الإنتاجية ونشر الروح الإيجابية في بيئة العمل لدينا في ‘’MMBrand’’، ويسرنا اليوم من خلال هذا الحدث البهيج الإعلان عن المجموعة الثانية من المبادرات الإدارية الجديدة، والتي تشمل برنامج التأمين الصحي، القرض الحسن، برامج الترفيه والتسوق العائلي، الأنشطة الرياضية، إضافة إلى مبادرة خاصة بعوائل الموظفين".
الجدير بالذكر أن ‘’MMbrand’’ شركة متخصصة في التسويق وابتكار الهويات التجارية، تعمل على بناء هويات تجارية تعكس روح التميز والإبداع والتفرد، وتدير عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا من مقرها الرئيس في مملكة البحرين والعاصمة السعودية الرياض بقيادة المؤسس والمدير الإبداعي للشركة محمد المسقطي. ويمكن للراغبين في التعرف على المزيد من أعمال وأخبار‘’MMBrand’’ متابعتها على موقعها الالكتروني mm-brand.com أو على حساباتها في منصات وسائل التواصل الاجتماعي @mmbrandbh.