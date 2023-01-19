‘’MMBrand" تقيم مؤتمر الإنجاز للمستقبل "أثر" وتطلق برامج خاصة لدعم موظفيها

وأردف: "إن الطاقات البشرية هي رأس المال الحقيقي في كل منظمة، والاستثمار في مهاراتهم من خلال توفير المحفزات والامتيازات أثبت فاعليته في زيادة الإنتاجية ونشر الروح الإيجابية في بيئة العمل لدينا في ‘’MMBrand’’، ويسرنا اليوم من خلال هذا الحدث البهيج الإعلان عن المجموعة الثانية من المبادرات الإدارية الجديدة، والتي تشمل برنامج التأمين الصحي، القرض الحسن، برامج الترفيه والتسوق العائلي، الأنشطة الرياضية، إضافة إلى مبادرة خاصة بعوائل الموظفين".