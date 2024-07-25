لبحث سبل التعاون مع تركيا.. "التجارة الخارجية" تعقد ورشة "المواءمة مع الملحقيات التجارية"

عقدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية بمقرها في الرياض اليوم، ورشة عمل "المواءمة مع الملحقيات" مع الملحقية التجارية في إسطنبول ممثلة بوكالة شؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي، وبمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، وعددٍ من الجهات ذات العلاقة.
وناقشت الورشة، الوضع الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بالإضافة إلى استعراض مستهدفات الجهات من جمهورية تركيا، وبحث سبل التعاون، ومعرفة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص، وأبرز الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة.
وتهدف الورشة إلى المواءمة بين أهداف الهيئة وشركائها الرئيسيين، ودعم القطاع الخاص السعودي واستعراض الفرص المتاحة، وتوحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة.
وشارك في الورشة عدد من الجهات الحكومية، من ضمنها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والبنك المركزي السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والصندوق السعودي للتنمية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ومركز الإقامة المميزة، وبنك التصدير والاستيراد، وصندوق الاستثمارات العامة، واتحاد الغرف السعودية، ومجلس الأعمال السعودي التركي، وكبرى الشركات السعودية.
يذكر أن ورش العمل تأتي في إطار جهود الهيئة لتسهيل أعمال القطاع الخاص والإسهام في تسهيل عمل الجهات ذات العلاقة عن طريق الخدمات التي تقدمها الملحقيات التجارية والهيئة العامة للتجارة الخارجية المعنية بوكالاتها وإداراتها.