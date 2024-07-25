لبحث سبل التعاون مع تركيا.. "التجارة الخارجية" تعقد ورشة "المواءمة مع الملحقيات التجارية"

وشارك في الورشة عدد من الجهات الحكومية، من ضمنها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والبنك المركزي السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والصندوق السعودي للتنمية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ومركز الإقامة المميزة، وبنك التصدير والاستيراد، وصندوق الاستثمارات العامة، واتحاد الغرف السعودية، ومجلس الأعمال السعودي التركي، وكبرى الشركات السعودية.