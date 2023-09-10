مكتبة جرير تعلن الفائزين في الدورة الثانية من مسابقة جرير للسرد القصصي

تقدم المسابقة فرصة لنشر الأعمال الفائزة حيث إن جائزة المراكز الخمسة الأولى من مسار الرواية هي جوائز مادية وطباعة ونشر الروايات في فروع مكتبة جرير وحفل تدشين وتوقيع الكتب، بالإضافة إلى نشرها إلكترونياً في قارئ جرير وجائزة المراكز الستة الأولى في مسار القصة تتكون من جوائز مادية وطباعة ونشر الأعمال الفائزة في فروع مكتبة جرير وحفل تدشين وتوقيع الكتب بالإضافة إلى نشرها إلكترونياً في قارئ جرير. وقد تم تقييم المشاركات من عدة جوانب مثل الفكرة والبناء القصصي وغيره.