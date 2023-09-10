مكتبة جرير تعلن الفائزين في الدورة الثانية من مسابقة جرير للسرد القصصي

اختتمت مكتبة جرير مسابقة جرير للسرد القصصي في دورتها الثانية والتي سعت بها لإثراء المحتوى العربي وتمكين الكتّاب المبتدئين، وضمّت قائمة الفائزين بالجائزة أحد عشر مؤلفاً في المسارين: وهما مسار الرواية ومسار القصة.
فاز في المركز الأول في مسار الرواية المؤلفة أشواق عمر عن رواية "الثقب الأزرق" والحاصل على المركز الثاني المؤلف أحمد عبدالله عن رواية "عقير الغيلان"، فيما فاز في المركز الثالث المؤلف معتز خطيب عن رواية "نسيم الغسق" وحصلت على المركز الرابع المؤلفة ندى محمد عن رواية "بذور الهندباء" والحاصلة على المركز الخامس المؤلفة بيان الشريوفي عن رواية "ترهل 28 عاماً في متناقض".
وفي مسار القصة فازت بالمركز الأول المؤلفة لمى حداد عن قصة "رؤية عبر عدم" وفي المركز الثاني المؤلفة علياء عبدالله عن قصة "مبعوثة من المستقبل" وفي المركز الثالث المؤلفة آية زين العابدين عن قصة "خمسون خريفاً ورسالة" وفي المركز الرابع المؤلف وائل سعيد عن قصة "شيجوي"، وحصلت على المركز الخامس المؤلفة يسرى جابر عن قصة "عهد المرايا" وأخيراً في المركز السادس المؤلفة أسماء شلبي عن قصة "رحيل".
أشاد الرئيس التنفيذي للتشغيل في مكتبة جرير الأستاذ ناصر العقيل بمستوى الأعمال المقدمة والتي تأتي في إطار جهود القطاع الخاص لتطوير الحركة الثقافية وحركة النشر للكتاب المبتدئين والذي يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة ثقافية رائدة، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030 والتي تهدف لجعل الثقافة نمط حياة بجهود وزارة الثقافة ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت إشراف معالي الوزير الأمير بدر بن عبدالله آل سعود وتحت قيادة حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظهما الله.
تقدم المسابقة فرصة لنشر الأعمال الفائزة حيث إن جائزة المراكز الخمسة الأولى من مسار الرواية هي جوائز مادية وطباعة ونشر الروايات في فروع مكتبة جرير وحفل تدشين وتوقيع الكتب، بالإضافة إلى نشرها إلكترونياً في قارئ جرير وجائزة المراكز الستة الأولى في مسار القصة تتكون من جوائز مادية وطباعة ونشر الأعمال الفائزة في فروع مكتبة جرير وحفل تدشين وتوقيع الكتب بالإضافة إلى نشرها إلكترونياً في قارئ جرير. وقد تم تقييم المشاركات من عدة جوانب مثل الفكرة والبناء القصصي وغيره.
أخيراً، تود أن تهنئ مكتبة جرير الفائزين وتشكر جميع المتقدمين للجائزة مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والسداد فيما هو قادم.