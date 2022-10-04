"المديفر": المملكة ستصبح موردًا عالميًّا للهيدروجين ومركزًا للمعادن الخضراء

وقال المديفر، خلال كلمته في اجتماع المائدة المستديرة الذي عُقد على هامش اجتماعات اللجنة السعودية الجنوب إفريقية المشتركة المُقامة في مدينة بريتوريا في جمهورية جنوب إفريقيا: هناك فوائد عظيمة يمكن أن تعود على القطاعين العام والخاص في كل من المملكة، وجمهورية جنوب إفريقيا؛ لا سيما في ظل الروابط الوثيقة، والمصالح المشتركة بين البلدين.