"مجلس النيابة العامة" يقرّ إنشاء نيابات السياحة في المطارات

الجدير بالذكر أن هذه النيابات ترتبط مباشرة بالنائب العام، وتعمل على مدار الساعة. ولديها كادر من المؤهلين من أعضاء النيابة العامة ومساعديهم، ممن تم تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة وفق أعلى معايير الكفاءة القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية، بما يضمن تمتع السائحين بحقوقهم والضمانات المقررة لهم.