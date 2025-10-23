انطلاق فعاليات "معرض البناء السعودي 2025" في نسخته الخامسة والثلاثين نوفمبر المقبل

تنطلق خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2025م فعاليات «معرض البناء السعودي» في نسخته الخامسة والثلاثين، بتنظيم شركة معارض الرياض المحدودة، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC) على طريق الملك عبدالله بالعاصمة الرياض. ويُعد الحدث الأبرز والأكثر تأثيرًا في مجال البناء والبنية التحتية على مستوى المملكة والمنطقة.
ويقدّم المعرض منصة متكاملة لعرض أحدث المنتجات والحلول والتقنيات المتقدمة، إلى جانب فرص لعقد لقاءات الأعمال بين الموزعين والمشترين التجاريين وأصحاب المشاريع والمكاتب الاستشارية والمهندسين المعماريين، بما يعزّز التعاون ويسهم في تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المشاريع المستقبلية.
ويستعرض «معرض البناء السعودي 2025» هذا العام مجموعة واسعة من المعروضات والخدمات المتخصصة تشمل التصميم الداخلي والتشطيبات، وتقنيات وخدمات البناء، وصناعة الحجر، والمعدات الثقيلة والمركبات، وتقنيات ومنتجات الخشب، ومواد البناء الجاهز والبناء المعياري، إضافةً إلى الألمنيوم والأبواب وواجهات المباني والزجاج والنوافذ.
ويُتوقع أن يستقطب المعرض عددًا كبيرًا من المتخصصين والمهتمين للاطلاع على أحدث التطورات في القطاع، واستكشاف الإمكانات التي توفرها التقنيات الذكية والتحول الرقمي في بناء بيئة عمرانية مبتكرة ومستدامة.
وتنعقد هذه الدورة في وقتٍ يشهد فيه الاقتصاد الوطني نموًا قويًا، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق المملكة نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% خلال عام 2025، مدفوعًا بالتوسع الاقتصادي والاستثمارات الكبرى في مشاريع البنية التحتية والتنمية الحضرية.
ويأتي تنظيم المعرض ضمن الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعكس التقدّم الكبير في تنفيذ مشاريع الرؤية والتطور النوعي الذي يشهده قطاع البناء، استعدادًا لاستضافة «إكسبو 2030»، بما يعزّز مكانة المملكة كأحد أهم الأسواق الإقليمية والعالمية في هذا المجال.
يُذكر أن «معرض البناء السعودي» رسّخ خلال مسيرته الممتدة لأكثر من خمسةٍ وثلاثين عامًا مكانته كمنصةٍ استراتيجيةٍ تجمع تحت سقفٍ واحدٍ نخبةً من صناع القرار والمستثمرين والموردين والاستشاريين والخبراء من أكثر من 400 عارضٍ يمثلون 22 دولة، من بينها تسعة أجنحة دولية، ليسهم بذلك في تعزيز الاستثمار ودعم التنمية العمرانية المستدامة في المملكة.