"حسام بن سعود" يرعى "ملتقى لقاءات الباحة" ويؤكد أهمية تحقيق طموحات أبناء المنطقة

وقال إن الصندوق أسهم في دعم توظيف نحو 374 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، خلال العام الماضي 2023م؛ مشيرًا إلى أن إجمالي مبالغ صرف برامج دعم التدريب والإرشاد والتمكين التي قدمها الصندوق خلال تلك الفترة بلغ 8.7 مليارات ريال، مضيفًا أنه استفاد من البرامج والمنتجات نحو 1.9 مليون مواطن ومواطنة، كما استفادت منها نحو 120 ألف منشأة تعمل في سائر القطاعات الحيوية في المملكة.