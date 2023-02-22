رئيس هيئة الأركان: إحياء ذكرى يوم التأسيس يمثّل لمسة وفاء لأجيال وطدت بنيان الدولة

رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال بهذه المناسبة: استذكار هذا اليوم هو اعتزاز بالجذور التي امتدت في أرجاء هذا الوطن الأبي، ولمسة وفاء لأجيال التأسيس الذين وطدوا بنيان هذه الدولة القائمة على ديننا الإسلامي القويم ورسخوا الوفاء للوطن على امتداده، والتلاحم والولاء الذي ربط هذه العلاقة القوية بمحبة وعطاء وإخلاص.
وأضاف رئيس هيئة الأركان العامة: تحل ذكرى التأسيس؛ وتبرز أمامنا الرؤية الاستشرافية الثاقبة للقرارات العسكرية التي اتخذها قادة هذه البلاد منذ التأسيس، وهي قرارات ذات بُعد إستراتيجي انطلقت من استشعارهم بأهمية حفظ الوحدة، وحماية المكتسبات من أراضٍ وثغور على امتداد وطننا الكبير.
وتابع: نستذكر بفخر، بدايات مراحل تأسيس القوات المسلحة، التي انطلقت بطاقات بشرية محدودة، ومرت بمسميات وتحولات عديدة، بدءًا من استحداث إدارة الأمور العسكرية، ومرورًا بإنشاء وكالة وزارة الدفاع، وصولًا إلى إنشاء هيئة الأركان العامة، إلى أن أضحت بلادنا اليوم تمتلك قوات مسلحة تستند إلى العقيدة الإسلامية القويمة، وقادرة على الحفاظ على المكتسبات وصون الحدود والمقدرات.
وقدّم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الشكر الجزيل والدعاء الصادق لجنودنا البواسل الذين نالوا شرف الدفاع عن أقدس البقاع وأطهرها، ويؤدون مهامهم النبيلة لصون مقدساتنا وأراضينا ومكتسباتنا، وليبقى وطننا شامخًا بعناية الله.