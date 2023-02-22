رئيس هيئة الأركان: إحياء ذكرى يوم التأسيس يمثّل لمسة وفاء لأجيال وطدت بنيان الدولة

وتابع: نستذكر بفخر، بدايات مراحل تأسيس القوات المسلحة، التي انطلقت بطاقات بشرية محدودة، ومرت بمسميات وتحولات عديدة، بدءًا من استحداث إدارة الأمور العسكرية، ومرورًا بإنشاء وكالة وزارة الدفاع، وصولًا إلى إنشاء هيئة الأركان العامة، إلى أن أضحت بلادنا اليوم تمتلك قوات مسلحة تستند إلى العقيدة الإسلامية القويمة، وقادرة على الحفاظ على المكتسبات وصون الحدود والمقدرات.