نالت نستله العربية السعودية "جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات 2025" وتؤكد التزامها المجتمعي بمبادرات نوعية للشباب والمجتمع

ومن أبرز مبادرات الشركة خلال عام 2025:

إطلاق برامج تدريبية متخصصة عبر "أكاديمية نستله" لتأهيل الشباب السعودي في مجالات سلاسل الإمداد والمبيعات والقطاع الغذائي والطهي، مكّنت المشاركين من اكتساب مهارات عملية متقدمة وتطوير مساراتهم المهنية، واستقبلت إلى هذا اليوم أكثر من 2300 طلب انضمام، وخرّجت 274 متدربًا ومتدربة من مقر أكاديمية نستله، إلى جانب 246 خريجًا من برامج التدريب داخل حرم الجامعات، بنسبة مشاركة بلغت 100٪ من المواهب السعودية، تحقق ذلك بالشراكة مع 7 جامعات وأكثر من 15 جهة استراتيجية.