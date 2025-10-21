نالت نستله العربية السعودية "جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات 2025" وتؤكد التزامها المجتمعي بمبادرات نوعية للشباب والمجتمع

توجت نستله العربية السعودية "جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات ٢٠٢٥ - مسار مساهمات المسؤولية الاجتماعية - فئة الشركات الكبيرة" من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تقديرًا لمبادراتها النوعية في تمكين الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية خلال العام الجاري. وتعد الجائزة مبادرة وطنية سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقيس أداء الشركات عبر مسارين: ممارسات المسؤولية الاجتماعية ومساهمات المسؤولية الاجتماعية، وفق معايير دولية، وبناءً على أكثر من ١٠٠ مؤشر بيئي واجتماعي وحوكمة.
ويُعد هذا الفوز إنجازًا وطنيًا يعكس التزام نستله بتكريس مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في أعمالها، ويجسد تقديرًا رسميًا لجهودها في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠
ومن أبرز مبادرات الشركة خلال عام 2025:
إطلاق برامج تدريبية متخصصة عبر "أكاديمية نستله" لتأهيل الشباب السعودي في مجالات سلاسل الإمداد والمبيعات والقطاع الغذائي والطهي، مكّنت المشاركين من اكتساب مهارات عملية متقدمة وتطوير مساراتهم المهنية، واستقبلت إلى هذا اليوم أكثر من 2300 طلب انضمام، وخرّجت 274 متدربًا ومتدربة من مقر أكاديمية نستله، إلى جانب 246 خريجًا من برامج التدريب داخل حرم الجامعات، بنسبة مشاركة بلغت 100٪ من المواهب السعودية، تحقق ذلك بالشراكة مع 7 جامعات وأكثر من 15 جهة استراتيجية.
توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبد العزيز بجدة، إلى جانب عدد من الجامعات الأخرى مثل جامعة الملك سعود، بهدف تطوير البرامج التدريبية ورفع مستوى جاهزية الطلاب والطالبات لسوق العمل، بما يعزز التكامل بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال. كما تأتي الشراكة البحثية مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية امتدادًا لهذا النهج، حيث تعمل على تطوير حلول غذائية مبتكرة تعزز الصحة العامة واستدامة سلاسل الإمداد الغذائي في المملكة.
مشاركة فعالة في خدمة موسم حج 1446هـ ضمن مبادرة “سواعد العطاء” بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تم تأهيل أكثر من 50 متدربًا ومتدربة من أبناء منسوبي ومستفيدي الوزارة، لتدريبهم على قيم ومهارات التواصل وخدمة ضيوف الرحمن تحت شعار "يسر وطمأنينة".
تنفيذ مبادرات مجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تضمنت توزيع أكثر من 2500 "سلة غذائية من منتجات نستله" للأسر المحتاجة، وتحفيز موظفي شركة نستله العربية السعودية ليكونوا جزءًا من هذه المبادرة المجتمعية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نستله العربية السعودية الأستاذ روبير الحلو قائلاً:
“نؤمن أن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية المستدامة، وأن تمكين الشباب وبناء القدرات هو حجر الزاوية في مستقبل الاقتصاد الوطني. هذا التكريم هو دافع لنا لمواصلة العمل على مبادرات نوعية تحدث أثرًا ملموسًا في المجتمع.”
إلى جانب ذلك، تؤكد الشركة أنها تواصل التزامها بدورها كشريك فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال برامجها الهادفة إلى دعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز الصحة العامة، والمساهمة في بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر.