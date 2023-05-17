"سبيماكو" الدوائية تحقق أرباحاً بقيمة 57 مليون ريال بنسبة 85% في الربع الأول من عام 2023م

وأشار خالد الخطاف الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية، إلى أن البداية الإيجابية في الربع الأول من عام 2023م ليست مجرد نجاح منعزل، بل تشير إلى تحول أساسي في مسيرة الشركة، مبيناً أنه بالرغم من الضغوط الأولية على الأداء المالي للشركة خلال عملية التحول، إلا ان الربع الأول من عام 2023م يعد دليلاً على الجهود والاستثمارات الاستراتيجية التي ترسي أساساً قوياً للنجاح في المستقبل، منوهاً بالقدرة على تحقيق أهداف الشركة وتأمين مكانتها كشركة وطنية رائدة في صناعة الأدوية السعودية.