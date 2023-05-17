"سبيماكو" الدوائية تحقق أرباحاً بقيمة 57 مليون ريال بنسبة 85% في الربع الأول من عام 2023م

سجلت شركة "سبيماكو" الدوائية نمواً في الإيرادات عام 2023م بنسبة 37%؛ مدعوماً بزيادة إيرادات المبيعات الدوائية؛ بفضل الطلب المتزايد على المنتجات الدوائية، حيث بلغ صافي الربح 57 مليون ريال بنسبة 85% على أساس سنوي، مما يعكس أهمية كبيرة لما تحققه شركات الأدوية في المملكة من نجاحات مضطردة.
وأشار خالد الخطاف الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية، إلى أن البداية الإيجابية في الربع الأول من عام 2023م ليست مجرد نجاح منعزل، بل تشير إلى تحول أساسي في مسيرة الشركة، مبيناً أنه بالرغم من الضغوط الأولية على الأداء المالي للشركة خلال عملية التحول، إلا ان الربع الأول من عام 2023م يعد دليلاً على الجهود والاستثمارات الاستراتيجية التي ترسي أساساً قوياً للنجاح في المستقبل، منوهاً بالقدرة على تحقيق أهداف الشركة وتأمين مكانتها كشركة وطنية رائدة في صناعة الأدوية السعودية.
وأوضح الدكتور مايكل باوم الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة، بأن هذه الفترة شهدت نتائج جيدة مع ارتفاع في الإيرادات وآليات مراقبة التكلفة العالية، ومن ثم تحسين مستويات النمو في الأرباح، مؤكداً أن الشركة تتوقع تحقيق نمو في الإيرادات ما بين 12% - 14% وتعزيز هامش الربح الإجمالي، مدفوعاً بالتحول الإيجابي في مستويات المبيعات، مع استراتيجيات ترشيد التكلفة، وتحقيق زيادة متوقعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والديون لتصل إلى ما نسبته من 9%- 10%.
ويذكر أن الشركة حققت إيرادات في الربع الأول من العام الجاري 2023م ما قيمته 532 مليون ريال بزيادة مقدارها 37% على أساس سنوي، ما يعكس تغييراً إيجابياً في نمو المبيعات وزيادة نسبتها إلى 35%، كما ارتفع هامش الربح الإجمالي 0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 48.3% في الربع الأول من عام 2023م؛ نتيجة للنمو في الإيرادات عند 37% على أساس سنوي، متجاوزاً النمو في التكلفة التي زادت بنسبة 35% على أساس سنوي.
وتكشف "سبيماكو" حجم النفقات العامة والإدارية التي بلغت 63 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 21%، مبينة أن هذه الفترة شهدت نجاحاً في تقليل النفقات، مما يعكس اتباع نهج حكيم في الإنفاق، كما شهدت نفقات البحث والتطوير زيادة بنسبة 57% خلال هذه الفترة، مدفوعة بالاستثمارات الإضافية في الابتكار والتطوير للمنتجات، مع عدم رسملة تكلفة الرواتب المتعلقة بالبحث والتطوير خلال الربع الأول من السنة المالية 2023م، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وتؤكد "سبيماكو" أن نتيجة لتلك الفلسفة، فقد ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى 188 مليون ريال، وأدت الزيادة في الإيرادات بوتيرة أسرع من التكاليف إلى نمو سنوي بنسبة 46% في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون؛ التي وصلت إلى 92 ملون ريال.
وقد بلغ صافي الربح في الربع الأول من عام 2023م ما قيمته 57 مليون ريال، بزيادة نسبتها 85%، وبلغ صافي الربح هذا الربع 10.7%، بتحسن بنسبة 2.8 نقطة مئوية على أساس سنوي.
وتضيف "سبيماكو"، أن سوق المملكة واصلت ريادتها في الربع الأول من عام 2023م محققة 89.2% من إجمالي إيرادات الشركة، كما شهدت إيرادات المبيعات في الربع الأول من عام 2023م انخفاض حصتها؛ بسبب معدلات النمو البطيئة، مقارنة بالسوق المحلي.
وكانت شركة "سبيماكو" الدوائية قد كشفت في وقت سابق عن استراتيجيتها الطموحة لتحقيق زيادة في الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 13%- 15% بحلول عام 2027م، وتحقيق هامش أرباح 15%- 17% خلال تلك الفترة، كما تعلم الشركة على تطوير وامتلاك محفظة قوية من المنتجات المبتكرة التي تتمحور حول تلبية احتياجات المرضى، ومن ثم سرعة وتيرة النمو في الأسواق؛ لتعزيز المكانة الريادية للمملكة في الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.