"البنيان": اهتمام خاص بتطوير مهارات المعلمين والمعلمات من خلال برامج مهنية متخصصة

وأشار إلى أن وزارة التعليم تدعم الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين في التعليم الأهلي، وتحفّز الاستثمار في هذا القطاع، بداية من مرحلتي الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، وهما من أهم المراحل المؤثرة في بناء المهارات الأساسية للطفل، والمدارس العالمية والرياضية، ومدارس التربية الخاصة، والمدارس غير الربحية التي تميزت في ناحية جودة التعليم، مثل: مدارس مسك، مدارس الرياض، ومدارس الظهران، إضافة إلى التعليم الجامعي، والتدريب التقني والمهني.