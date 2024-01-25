جدة تتأهب لاستضافة بطولات قفز الحواجز بمشاركة أكثر من 200 حصان من مختلف أنحاء العالم

وتواصل "السعودية للشحن" التابعة لمجموعة الخطوط السعودية نشاطها؛ لخدمة قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص تطوير العديد من الرياضات، وأثرها في جودة الحياة إلى جانب المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ تعد خدمات الشحن، ودعم سلاسل الإمداد من الروافد الاقتصادية الهامة في حين تعد السعودية للشحن داعمًا أساسيًا لإبراز الفعاليات الدولية التي تُقام على أرض المملكة، مثل كأس السعودية، ومسابقات البولو، وبطولات قفز الحواجز، ومواسم الترفيه، والبطولات المختلفة.