جدة تتأهب لاستضافة بطولات قفز الحواجز بمشاركة أكثر من 200 حصان من مختلف أنحاء العالم

تستضيف مدينة جدة شهر يناير الجاري، بطولات قفز الحواجز، بمشاركة أكثر من 200 حصان من مختلف أنحاء العالم، ضمن أنشطة وبطولات رياضة الفروسية التي تستضيفها المملكة، دعمًا لرياضة الفروسية والمساهمة في تطوير مهارات الفرسان والفارسات والنشء.
ووقعت "السعودية للشحن" عقد رعاية لجولات قفز الحواجز التي تستضيفها المدينة، مع نادي "تريو لرياضة الفروسية"، على أن يقوم الراعي الرئيسي للحدث بنقل الخيول المشاركة في البطولة من أوروبا إلى مدينة جدة ومن ثم إعادتها باستخدام طائرات الشحن المجهزة بالمعدات والإسطبلات المخصصة لنقل الخيول، وفق للمعايير الدولية المطلوبة.
وتعليقًا على هذا التعاون، أوضح المدير التنفيذي للتسويق في "السعودية للشحن"، أيمن عسيلان، قائلاً: "ندرك أهمية استضافة البطولات والمهتمين بهذه الرياضة العريقة، وارتباط الثقافة السعودية بسباقات الخيل ودعم وتنمية الرياضة في المملكة".
وأضاف "عسيلان": "وضعنا خلال الأيام الماضية كل الترتيبات اللازمة لنقل الخيول بالتنسيق مع نادي تريو الذي بدوره يقوم بجهود كبيرة مع ملاك الخيول والجهات المشاركة لوصولها في الوقت المحدد"، لافتًا إلى جهودهم العام الماضي في القيام بواحدة من المهام النوعية التي تطلب الدقة والعناية، بعدما نقلوا 78 حصاناً من 26 إسطبلاً على متن طائرة بوينغ 747 بنجاح، فيما بلغ عدد الخيول المنقولة في عام 2023 1400 حصان.
كما أكد حرص فرق العمل المختصة بتوفير أقصى الرعاية للخيول من خلال تقديم منتجها الرائد "حلول الخيول" الذي يوفّر أعلى مستويات الاهتمام والرفاهية لها خلال الرحلة، ويستهدف ملاك الخيول والإسطبلات، والجهات المنظمة للبطولات الأمر الذي من شأنه تمكين رياضة الفروسية والمساهمة في إنجاح المسابقات والبطولات العالمية التي تستضيفها المملكة، إضافة إلى تسخير كافة القدرات اللوجستية لنقل الخيول بكل عناية والتزام.
وتواصل "السعودية للشحن" التابعة لمجموعة الخطوط السعودية نشاطها؛ لخدمة قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص تطوير العديد من الرياضات، وأثرها في جودة الحياة إلى جانب المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ تعد خدمات الشحن، ودعم سلاسل الإمداد من الروافد الاقتصادية الهامة في حين تعد السعودية للشحن داعمًا أساسيًا لإبراز الفعاليات الدولية التي تُقام على أرض المملكة، مثل كأس السعودية، ومسابقات البولو، وبطولات قفز الحواجز، ومواسم الترفيه، والبطولات المختلفة.