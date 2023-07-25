القيادة تعزِّي الرئيس الجزائري في ضحايا الحرائق التي شهدتها ولايات جزائرية عدة

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الحرائق التي شهدتها ولايات جزائرية عدة، وما نتج عنها من وفيات وإصابات. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم والشعب الجزائري الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".