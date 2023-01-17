توزيع جوائز النسخة الـ4 من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية في فبراير

أعلن الاتحاد العربي للتطوع عن موعد إقامة الحفل الختامي للنسخة الرابعة من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية، التي تنظّمها المؤسسة بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع برعاية جامعة الدول العربية، ووزيرة التضامن الاجتماعي المصرية الدكتورة نيفين رياض القباج.
يأتي ذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد من أجل المتوسط، والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.
وسيقام حفل توزيع جوائز القلادة في الأول من فبراير القادم 2023م، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وسيشهد الحفل تكريم 18 مشروعًا تطوعيًّا من 11 دولة على مستوى العالم، كما سيتم تكريم عدد من الشخصيات البارزة من الداعمين لمسيرة العمل التطوعي والإنمائي على المستوى العربي.
يشار إلى أن قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية تستهدف المنظمات والمؤسسات والجمعيات الأهلية "منظمات المجتمع المدني"، والمبادرات والفرق التطوعية المرخصة والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات التجارية.
وتشمل مجالات القلادة لهذا العام: مجال التعليم والقضاء على الجهل ومحو الأمية، ومجال الأمن الغذائي والقضاء على الجوع، ومجال الصحة والرفاه والنظافة الصحية والمياه النظيفة، ومجال التمكين الاقتصادي والقضاء على الفقر والعمل اللائق، ومجال البيئة والمناخ والطاقة النظيفة والحياة تحت الماء والحياة في البر، ومجال التراث والثقافة والفنون.
وتهدف القلادة إلى تكريم صانعي أفضل المشاريع التطوعية في العالم، ونشر مشاريعهم وخبراتهم في أوساط المتطوعين بما يساهم في نشر ثقافة التطوع وتطوير الأعمال التطوعية وإبراز دورها في التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات.
وتسعى كذلك إلى تعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة مع منظمات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات والفرق التطوعية، وتعزيز روح المنافسة الشريفة بين الجمعيات والمراكز والفرق التطوعية في العالم.