توزيع جوائز النسخة الـ4 من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية في فبراير

وسيشهد الحفل تكريم 18 مشروعًا تطوعيًّا من 11 دولة على مستوى العالم، كما سيتم تكريم عدد من الشخصيات البارزة من الداعمين لمسيرة العمل التطوعي والإنمائي على المستوى العربي.