تقلبات مناخية تهدد 9 مناطق: تنبيهات حمراء وأمطار غزيرة ورياح قوية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهات جوية شملت 9 مناطق في المملكة، وسط توقعات بتقلبات مناخية متفاوتة تتضمن هطول أمطار غزيرة، نشاطًا في الرياح، وعواصف رعدية، مع تحذيرات باللونين الأحمر والبرتقالي في عدد من المحافظات. وتستمر التأثيرات حتى ساعات المساء.



في منطقة مكة المكرمة، صدرت تنبيهات حمراء لمحافظات الطائف، أضم، بني يزيد، ميسان، والعرضيات، بهطولات غزيرة تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الثامنة مساءً. وتشمل التأثيرات رياحًا شديدة السرعة، انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، تساقطًا للبرد، جريانًا للسيول، وصواعق رعدية. كما وردت تنبيهات تشمل محافظات العاصمة المقدسة، الجموم، الكامل، الليث، جدة، رابغ، تربة، رنية، المويه، والخرمة بأمطار خفيفة ورياح نشطة خلال نفس الفترة.



في منطقة جازان، تشمل التنبيهات الحمراء محافظات الحرث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، الدائر، والريث، حيث تبدأ الحالة من الساعة 12 ظهرًا حتى 8 مساءً، مع أمطار غزيرة ورياح شديدة وتساقط برد وصواعق. كما صدرت إنذارات برتقالية في أبوعريش، أحد المسارحة، صبيا، صامطة، الظبية، والطوال، من الساعة 12 ظهرًا حتى 8 مساءً، بهطولات متوسطة مصحوبة برياح قوية. فيما تلقّت مدينة جازان تنبيهًا أصفرًا من الساعة 3 عصرًا حتى 9 مساءً، مع أمطار خفيفة ورياح نشطة وصواعق رعدية.



في منطقة عسير، غطت التنبيهات الحمراء غالبية المحافظات مثل أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، النماص، تنومة، بلقرن، رجال ألمع، المجاردة، بارق، محايل، الحرجة، الربوعة، الفرشة، سراة عبيدة، وظهران الجنوب، بأمطار غزيرة ورياح شديدة من الساعة 12 ظهرًا حتى 8 مساءً. كما صدرت تنبيهات برتقالية في البرك والقحمة تبدأ من 3 عصرًا وتنتهي في 9 مساءً. أما محافظات بيشة، تثليث، طريب، الأمواء، والعرين، فقد ورد فيها تنبيه أصفر بعوالق ترابية تحد من الرؤية بين الساعة 12 ظهرًا و7 مساءً.



في منطقة الباحة، صدرت تنبيهات حمراء لمحافظات الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، الحجرة، المخواة، قلوة، وفرعة غامد الزناد، بأمطار غزيرة ورياح شديدة من الساعة 12 ظهرًا وحتى 9 مساءً، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وصواعق رعدية.



في منطقة تبوك، أُصدرت تنبيهات صفراء لمحافظات الوجه، أملج، ضباء، البُدع، حقل، ونيوم شرما، برياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية وتصل سرعتها إلى 49 كم/ساعة، وتبدأ الحالة من الساعة 6 صباحًا وتنتهي بين السادسة والسابعة مساءً حسب كل محافظة.



أما منطقة الجوف، فقد شملت التنبيهات محافظات سكاكا، دومة الجندل، القريات، وطبرجل، برياح نشطة من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وارتفاع في سرعة الرياح.



وفي منطقة الحدود الشمالية، صدرت تنبيهات صفراء في طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء، تشمل رياحًا نشطة من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً، مصحوبة بتدنٍ في الرؤية الأفقية وسرعات تصل إلى 49 كم/ساعة.



وفي منطقة الرياض، وردت تنبيهات أصفر في محافظات الدوادمي، الرين، القويعية، وعفيف، تبدأ من الساعة 3 عصرًا وتستمر حتى 11 مساءً، بأمطار خفيفة ورياح نشطة وصواعق رعدية.



وأخيرًا، في منطقة المدينة المنورة، شملت التنبيهات محافظتي وادي الفرع والمهد بأمطار خفيفة ورياح نشطة من الساعة 1 ظهرًا حتى 9 مساءً، بالإضافة إلى تنبيه برياح نشطة على الرايس وينبع من الساعة 6 صباحًا حتى 7 مساءً، مع توقعات بارتفاع الأمواج وتدنٍ في الرؤية الأفقية.