أمانة الرياض تبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لتسوير الأراضي الفضاء في 5 مواقع

وفي التفاصيل، يشمل تطبيق المرحلة الثالثة، طريق أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- (من تقاطع الملك سلمان إلى تقاطع صلاح الدين الأيوبي)، وطريق أنس بن مالك -رضي الله عنه - (من تقاطع الملك خالد إلى تقاطع طريق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وطريق العليا (من تقاطع طريق الملك سلمان إلى تقاطع طريق مكة المكرمة)، وطريق تركي بن عبدالعزيز الأول (من تقاطع طريق الملك سلمان إلى تقاطع طريق مكة المكرمة)، وطريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد (من تقاطع طريق الدائري الشرقي)، لتشمل نطاقات أوسع وفق التطور المرحلي لأعمال الأمانة تعزيز جمالية المدينة وحماية الأراضي الفضاء من المخلفات .