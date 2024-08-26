أمانة الرياض تبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لتسوير الأراضي الفضاء في 5 مواقع

امتداداً لجهود أمانة منطقة الرياض في التنمية الحضرية، البيئية، وأنسنة المدينة، بدأت الأمانة في تطبيق المرحلة الثالثة لتسوير الأراضي الفضاء ابتداء من 1/9/2024م في خمسة مواقع داخل المدينة؛ بهدف تعزيز البيئة، والحد من التشوه البصري الذي تُحدثه الأراضي البيضاء، وإظهار جمال الرياض.
وفي التفاصيل، يشمل تطبيق المرحلة الثالثة، طريق أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- (من تقاطع الملك سلمان إلى تقاطع صلاح الدين الأيوبي)، وطريق أنس بن مالك -رضي الله عنه - (من تقاطع الملك خالد إلى تقاطع طريق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وطريق العليا (من تقاطع طريق الملك سلمان إلى تقاطع طريق مكة المكرمة)، وطريق تركي بن عبدالعزيز الأول (من تقاطع طريق الملك سلمان إلى تقاطع طريق مكة المكرمة)، وطريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد (من تقاطع طريق الدائري الشرقي)، لتشمل نطاقات أوسع وفق التطور المرحلي لأعمال الأمانة تعزيز جمالية المدينة وحماية الأراضي الفضاء من المخلفات .
ودعت أمانة الرياض إلى سرعة استخراج تصريح حماية موقع لتسوير الأراضي البيضاء، وتحقيق الامتثال عبر تطبيق (مدينتي)، لتفادي الحصول على الغرامات المقررة نظاماً في جدول المخالفات والجزاءات، ويأتي عمل الأمانة في تعزيز الامتثال في تسوير الأراضي البيضاء انطلاقاً من إستراتيجيتها في أنسنة المدينة، وتعزيز المظاهر الجمالية في العاصمة، ورفع جودة الحياة؛ لرياض مزدهرة مستدامة .