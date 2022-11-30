شاهد.. المراصد تسجل نسبة هطول ‎أمطار تاريخية على ينبع الصناعية بلغت ١٠٧.٥ ملم

سجلت المراصد المختصة، يوم أمس الثلاثاء، نسبة هطول أمطار تاريخية على مدينة ينبع الصناعية حيث بلغت ١٠٧.٥ ملم، و استوعبتها الطرق الانسيابية وشبكات البنية التحتية التي صممت لتتماشى مع أفضل المعايير العالمية.
وتفصيلاً، يبلغ طول قنوات مجاري تصريف السيول ١٧٧ ألف متر طولي وعدد عبارات التصريف ٣٣٩ عبارة خرسانية لتصريف السيول وعدد فتحات تصريف السيول ٢٣٠٠ فتحة داخل مدينة ينبع الصناعية.
وتحرص الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة على إجراء الصيانة الدورية لمناهل تصريف المياه بشكل دوري ومنتظم وتنظيف جميع الفتحات والتأكد من سلامة الشبكات وضمان عملها بأفضل صورة ممكنة وعملت على توفير المعدات والآليات اللازمة ووضع الخطط اللازمة للتحرك السريع ومعالجة الموقف عند سقوط كميات كبيرة من الأمطار.
وهطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع وضواحيها وجميع مراكزها وقراها أمس الثلاثاء مصحوبة بنشاط في الرياح وصواعق رعدية وزخات من البرد، وأدت هذه الأمطار إلى جريان عدد من الأودية والشعاب، فيما تركزت بداية الأمطار على مراكز شمال المحافظة وامتدت إلى بعض مراكزها وقراها.
وشملت الأمطار: ينبع البحر وينبع الصناعية وينبع النخل وجميع مراكزها وقراها، فيما هطلت أمطار متوسطة على محافظتي العيص وبدر، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.