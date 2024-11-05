أمانة الرياض تشارك بالمنتدى الحضري "12" في مصر.. بجناح متنوع الأنشطة

وتأتي مشاركة الأمانة متنوعة عبر العديد من الأنشطة التي يضمها جناح الأمانة في المنتدى، حيث يشمل الجناح عقد جلسات رفيعة المستوى، ورش عمل مستقلة، بمشاركة الجهات المعنية، حيث بلغت الأنشطة أكثر من أربعين مشاركة، بمشاركة أكثرمن عشرين جهة حكومية، ومن القطاع العام والخاص، والقطاع الثالث، ينفذها أكثر من مائة وخمسين مشاركًا، فيما بلغت مساحة الجناح ثلاثة آلاف متر مربع، فيما يستهدف الجناح زيارة أكثر من ألفي زائر، ويهدف الجناح إلى تعزيز حضور المملكة في المنتدى ودورها في الحوار العالمي حول التنمية المستدامة، إبراز إنجازات المملكة في التنمية الحضرية المستدامة والمبادرات المبتكرة، إبراز الحلول والابتكارات التي طُوّرت محليًا بما يعكس التزام المملكة في التنمية الحضرية المستدامة، وإظهار دور المملكة عبر التفاعل الاجتماعي للاطلاع جهود المملكة في تحسين جودة الحياة، والتخطيط الحضري الشامل، قيادة المملكة لتحويل المدن السعودية إلى مدن ذكية، ومجتمعات حضرية مستدامة عبر إستراتيجيات مبتكرة، تسهم في صنع القرار ووضع الخطط الاستباقية لعمليات البيئة الحضرية، الصحية، الحضرية في المملكة.