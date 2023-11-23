"قربان" يباشر المرحلة الثانية لمعالجة تزايد أعداد "البابون" بالباحة.. و"المسند ": الحل بالقتل الرحيم

وأوضح "المسند": حتى لو تم تعقيم الذكور ثم أطلق سراحها، فهذا يعني بالضرورة أننا سننتظر نحو 20 إلى 30 سنة حتى تموت الذكور المعقمة (وفقاً لعمرها الافتراضي)، وسننتظر هذه الفترة الطويلة نعاني من تلك المشكلة التي تضر بالاقتصاد المحلي والنشاط السياحي، على افتراض أيضاً أننا استطعنا تعقيم كل ذكور القردة في السعودية، والتي يصل عددها لنحو 100 ألف ذكر وهذا شبه مستحيل.