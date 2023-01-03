"البيئة" تستعرض الخدمات والأعمال الممكن إسنادُها لمنظمات القطاع غير الربحي

وأكّد المشاركون في الورشة أن نمط تقديم معظم الخدمات الحكومية، في الوقت الحالي يتم عن طريق الجهات الحكومية المعنية، مما يزيد تكلفة تقديم الخدمة، فيما يعتمد نمط تقديم الخدمات من خلال الإسناد بنقل الخدمات الحكومية من القطاع الحكومي إلى القطاع غير الربحي، من خلال علاقة تعاقدية بمقابل مالي بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي في مجال تنفيذ خدمات الجهة الحكومية الموجهة للمجتمع بشكل مباشر.