جهود أمنية في عسير تطيح بشبكات ترويج وتهريب المواد المخدرة وتحيلهم للنيابة العامة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة عسير لترويجهما (5,953) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بالمنطقة على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (80) كيلوجراماً من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وتعالج جميع البلاغات بسرية تامة.