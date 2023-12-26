"ليوان العقارية" تطلق هوية مشروعها النوعي "ليفن ليوان"

كشفت شركة ليوان للتطوير العقاري عن الهوية الجديدة لمشروعها القادم (ليفن ليوان) متعدد الاستخدام والذي يقع شمال غرب العاصمة الرياض في حي المحمدية على طريق الملك عبدالله وبين طريق الملك فهد وشارع التخصصي، وتأتي هوية المشروع معززة لمفهوم جودة الحياة في القطاع العقاري ومتضمنة تفاصيل إبداعية بدءاً من التسمية وحتى هوية المشروع بشكلها الأخير، حيث دمج الاسم كلمتي Live in بمعنى (العيش في) مكان نابض بالحياة المتكاملة، وجاءت ألوان الهوية البصرية وخطوطها متناغمة مع المعنى الذي تعكسه، فما بين اختيار خط عربي (يعكس الاعتزاز بالهوية العربية) مع لمسة تحاكي التوقيع الفرنسي (في إشارة إلى الأناقة والعصرية)، تأتي الألوان لتكمل جمال المفهوم (متدرجة بين ألوان دافئة تعكس الحياة الهادئة والمطمئنة وبين الألوان المنتعشة التي تدل على حيوية العيش ونمط الحياة الصحي)، ثم تأتي المثلثات ضمن الهوية البصرية لتمثل البناء النجدي القديم وتعزز الطراز السلماني في العمارة إلى جانب الطراز العصري، في ثنائية بهية تجمع الأصالة النجدية (كود العمارة السلماني) بالتصاميم الحديثة في العمران.