"ليوان العقارية" تطلق هوية مشروعها النوعي "ليفن ليوان"

كشفت شركة ليوان للتطوير العقاري عن الهوية الجديدة لمشروعها القادم (ليفن ليوان) متعدد الاستخدام والذي يقع شمال غرب العاصمة الرياض في حي المحمدية على طريق الملك عبدالله وبين طريق الملك فهد وشارع التخصصي، وتأتي هوية المشروع معززة لمفهوم جودة الحياة في القطاع العقاري ومتضمنة تفاصيل إبداعية بدءاً من التسمية وحتى هوية المشروع بشكلها الأخير، حيث دمج الاسم كلمتي Live in بمعنى (العيش في) مكان نابض بالحياة المتكاملة، وجاءت ألوان الهوية البصرية وخطوطها متناغمة مع المعنى الذي تعكسه، فما بين اختيار خط عربي (يعكس الاعتزاز بالهوية العربية) مع لمسة تحاكي التوقيع الفرنسي (في إشارة إلى الأناقة والعصرية)، تأتي الألوان لتكمل جمال المفهوم (متدرجة بين ألوان دافئة تعكس الحياة الهادئة والمطمئنة وبين الألوان المنتعشة التي تدل على حيوية العيش ونمط الحياة الصحي)، ثم تأتي المثلثات ضمن الهوية البصرية لتمثل البناء النجدي القديم وتعزز الطراز السلماني في العمارة إلى جانب الطراز العصري، في ثنائية بهية تجمع الأصالة النجدية (كود العمارة السلماني) بالتصاميم الحديثة في العمران.
أما المعنى الأكثر شمولية لـ(ليفن ليوان)، فهو يشير إلى الحياة الليوانية، فكما هو متعارف، يشار إلى الليوان بالمبنى المغلق من ثلاث جهات والمفتوح من جهة واحدة، وليفن ليوان يعكس الحياة ضمن 3 ليوانيات:
الليوان الأول بحرف الـ(U) ويتمثل في المنطقة التجارية – ستريب مول- حيث تنتعش فيها المحال التجارية والمطاعم والمقاهي وتعتبر منطقة نشطة (منطقة حركة) وحيوية.
أما الليوان الثاني فيتمثل في المبنى رقم 5، على شكل حرف الـ(U) أيضاً، ويتوسطه المسبح والأندية الرياضية (منطقة عائلية وشبابية).
فيما يقع الليوان الثالث ضمن المبنى رقم 4 ورقم 6، ويتوسطه المسجد وامتداد الحدائق، في ليوان هادئ بروحية متوازنة تناسب النطاقات العامرة بالأحاديث وتحتفي بكبار السن الذين يميلون للتواجد فيها.
وبهذا.. تلتقي الجودة الحياتية بالتكامل العمراني ورفاهية العيش في المشروع، وتضئ هذه الليوانيات عقد حي المحمدية الكائن بين الدرعية وحدائق الملك سلمان.
يذكر بأن ليفن ليوان يمثل مجمعاً حيوياً تلتقي فيه المساحات السكنية بالمعارض التجارية والمساحات المكتبية وتتلاقى تفاصيله بين مساحات خضراء مفتوحة وتتعدد خدماته ومرافقه ما بين الأندية الرياضية، برك السباحة المغلقة والمفتوحة، صالة متعددة الاستخدام، ألعاب بادل، ألعاب أطفال، كما يطرح المشروع ستريب مول مفتوحاً بطول 230 متراً وبإطلالة مباشرة على طريق الملك عبدالله مع بوليفارد وجلسات خارجية ومطاعم ومقاه تمنح الزائر والمقيم فيه تجربة مختلفة ومتعة حسية بين رفاهية اللحظة وتفاصيل المشروع.