"عبدالعزيز بن سعد" يرعى غداً الحفل الختامي لرالي تويوتا الدولي 2024

وسيتوِّج الأمير عبدالعزيز بطل رالي حائل تويوتا الدولي هذا العام، ويتوج الفائزين بمختلف فئات الرالي للسيارات والدراجات النارية، إلى جانب تكريمه لرؤساء اللجان التنظيمية للرالي والرعاة، وذلك بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة نائب رئيس اللجنة العليا للرالي، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.