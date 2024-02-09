"عبدالعزيز بن سعد" يرعى غداً الحفل الختامي لرالي تويوتا الدولي 2024

يرعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 غداً، الحفل الختامي للرالي في عامه الـ 19، وذلك في متنزه المغواة الترفيهي.
وسيتوِّج الأمير عبدالعزيز بطل رالي حائل تويوتا الدولي هذا العام، ويتوج الفائزين بمختلف فئات الرالي للسيارات والدراجات النارية، إلى جانب تكريمه لرؤساء اللجان التنظيمية للرالي والرعاة، وذلك بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة نائب رئيس اللجنة العليا للرالي، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
ويشهد الرالي تنافساً قوياً بين أبطال الراليات الدوليين والمحليين وأبطال الدراجات النارية بمشاركة 164 متسابقاً وملاحاً في السيارات والدراجات النارية من 24 جنسية مختلفة، حيث تشارك 97 سيارة، و25 متسابقاً في فئة الدراجات النارية، من بينهم 6 في فئة الدراجات النارية الرباعية (كوادز).
يُذكر أن رالي حائل تويوتا الدولي 2024 يمثل الجولة الأولى من كأس العالم للراليات 2024 فئة "الباها" والجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط للراليات 2024، وضمن بطولة السعودية تويوتا 2024، حيث انطلق الرالي أمس برعاية أمير منطقة حائل بمشاركة سيارات وسائقين دوليين عددها 34 سيارة، و22 سيارة بسائقين محليين، إضافة إلى 22 دراجة نارية دولية.