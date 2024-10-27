"تجربة ترفيهية تفاعلية".. أجواءٌ مُفعمة بالفرح في "مسرح الطفل" بحديقة السويدي

واستضاف "مسرح الطفل" باقة من الفعاليات الترفيهية التي تجمع بين التعلُّم والمرح، وقدّم مجموعة من العروض المسرحية التفاعلية، والعروض الموسيقية، وورش العمل الفنية، وحرص المنظمون على تقديم محتوى يناسب الأطفال بمختلف أعمارهم ويثري خيالهم من خلال سرد القصص المستوحاة من ثقافات متنوّعة، وأضفى طابعاً عائلياً على أجواء الحديقة، حيث استطاع جذب الأطفال وأولياء الأمور معاً للمشاركة في الفعاليات.