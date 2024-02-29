من أطول الأنفاق بالشرق الأوسط.. المركبات تعبر نفق طريق أبي بكر الصديق بالرياض اليوم

يبدأ اليوم السماح للمركبات بعبور نفق طريق أبي بكر الصديق في الرياض، وقد تم تجهيز النفق بأنظمة متطورة لإدارة الحركة المرورية وأحدث إجراءات السلامة وطرق الإخلاء.
تفصيلاً، أنهت مؤسسة حديقة الملك سلمان الأعمال الإنشائية لمشروع نفق طريق أبي بكر الصديق في الرياض الذي يهدف إلى تحسين التدفق المروري في مدينة الرياض وتيسير حركة المركبات، بالإضافة إلى تعزيز ترابط مكونات مشروع حديقة الملك سلمان، من خلال ربط الأنفاق القديمة بأنفاقٍ جديدة، وتم اليوم السماح للمركبات بعبور النفق.
ويأتي نفق طريق أبي بكر الصديق ضمن مشروع بناء الجسور والأنفاق ليقطع حديقة الملك سلمان من شمالها إلى جنوبها على امتداد 2430 مترًا، مما يجعله واحدًا من أطول الأنفاق في الشرق الأوسط، حيث يرتبط النفق الجديد الممتد بطول 1590 مترًا بالنفق الحالي لطريق أبي بكر الصديق بطول 840 مترًا، ليشكلا معاً نفقًا واحدًا يتيح للمركبات مرورًا أكثر سلاسة، ويراعي في أسلوبه المعماري مبادئ العمارة السلمانية محاكيًا في تصميمه الداخلي الخصائص الصخرية والتركيب الجيولوجي الذي تتمتع به مدينة الرياض، ويتضمن 3 مسارات للمركبات في كل اتجاه بالإضافة إلى مسار مخصص للطوارئ.
وتمّ تجهيز النفق بأنظمة متطورة لإدارة الحركة المرورية وأحدث إجراءات السلامة وطرق الإخلاء.
ويعد مشروع نفق طريق أبي بكر الصديق أول مشاريع الجسور والأنفاق التي تم الانتهاء من تنفيذها، حيث بدأت أعماله الإنشائية في الربع الثالث من العام 2021م ضمن سلسلة الأعمال والمشاريع الإنشائية في مشروع حديقة الملك سلمان، الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 19 مارس 2019م، بمتابعة واهتمام من سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.