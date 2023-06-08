تزامنًا مع مربعانية القيظ.. "الحصيني": موجة حارة متوسطة القوة تستمر عدة أيام

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية "عبدالعزيز الحصيني"، بحسب مراصد الطقس وتزامنًا مع بداية مربعانية القيظ، أن هناك موجة حر متوسطة القوة تبدأ من اليوم الخميس على أجزاء من مناطق: (الشرقية، والمدينة، وتبوك، ومكة)، ودول الخليج، وجنوب شرق منطقة الرياض، ومتوقعٌ استمرارها أيامًا؛ إلا أن يصرفها الله.