تزامنًا مع مربعانية القيظ.. "الحصيني": موجة حارة متوسطة القوة تستمر عدة أيام

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية "عبدالعزيز الحصيني"، بحسب مراصد الطقس وتزامنًا مع بداية مربعانية القيظ، أن هناك موجة حر متوسطة القوة تبدأ من اليوم الخميس على أجزاء من مناطق: (الشرقية، والمدينة، وتبوك، ومكة)، ودول الخليج، وجنوب شرق منطقة الرياض، ومتوقعٌ استمرارها أيامًا؛ إلا أن يصرفها الله.
وأضاف الحصيني: هي موجة حر اعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة؛ لافتًا إلى أن #الحالة_الممطرة_السابعة_عشر مستمرة، ومتوقع أمطار متفرقة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من وسط وجنوب غرب المملكة، تُسبَق برياح نشطة.