مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 12 إلى مطار غازي عنتاب

وتحمل الطائرة على متنها 75 طنًا من السلال الغذائية والمواد الإيوائية تشتمل على الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية، إضافة إلى المواد الطبية التي تشتمل على محاليل وريدية، ومحاليل لعلاج حالات الجفاف، وأدوية ومسكنات للآلام للكبار والصغار، وأدوية للأمراض المزمنة كالضغط والسكري، وأدوية لأمراض البرد، ومعقمات، وكريمات لعلاج الحساسية والحروق.