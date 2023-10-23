"وقاية": 4 حالات تستوجب العزل عند ظهور هذه الأعراض على الطلاب

وبيّنت أنه في حال كانت المدرسة تشعر بالقلق من احتمال تفشي مرض معدٍ، فإنه يجب التواصل وفق آلية التواصل والتبليغ عن الحالات المعدية في المدارس للحصول على النصائح والدعم، مشيرة إلى أنه في حال استدعى الوضع اتخاذ أي إجراء وقائي من قبل ممثلي وزارة الصحة بالمنطقة، فيتم التنسيق على مستوى الشؤون الصحية المدرسية بالمنطقة والمدرسة.