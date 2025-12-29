بهدف إتاحة التعامل الآمن والاستباقي مع الروابط المتداولة..الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق خدمة تحقق

وأوضحت الهيئة أن خدمة (تحقق) تتيح فحص الروابط المتداولة والإسهام في الحد من مخاطر استخدام وزيارة الروابط المشبوهة التي قد تؤدي إلى الوصول غير المشروع للبيانات، فضلاً عن تقديم الإرشادات السيبرانية لمستخدمي الخدمة، بما يسهم في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة، وتعزيز الأمن السيبراني لدى كافة فئات المجتمع.