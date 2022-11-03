بحزمة من الجلسات وورش العمل.. هيئة الأدب تُطلق أعمال "ملتقى الترجمة"

وستركز ورش العمل على صقل مهارات المتدربين وتطوير قدراتهم في المجالات المختلفة ذات علاقة بصناعة الترجمة، وتحسين جاهزيتهم لسوق العمل، وذلك من خلال عشر ورش عمل؛ أُولاها تحمل عنوان "إستراتيجيات ترجمة الروايات: منظور ثقافي"، والثانية "ترجمة تعريف ألعاب الفيديو"، وورشة العمل الثالثة تحمل عنوان "الترجمة الإبداعية لأغراض التسويق"، والرابعة "الترجمة السينمائية"، والخامسة "ثلاثية تقنيات الترجمة"، وورشة العمل السادسة بعنوان "توطين المواقع الإلكترونية التطبيقات"، والسابعة "استخدام المدونات الحاسوبية في الترجمة"، في حين تأتي الورشة الثامنة بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الترجمة" التي يقدمها مركز ذكاء التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والورشة التاسعة بعنوان "الترجمة الفورية في غرفة الأخبار"، وأخيرًا ورشة "أنظمة إدارة الترجمة".