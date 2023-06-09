"محمية الإمام تركي" تبرز جهودَها بمعرض "جائزة عبدالعزيز بن سعد" للتميز البيئي

كشفت هيئةُ تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، عن تفاصيل مشاركتها في المعرض المصاحب لحفل توزيع جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود للتميز البيئي، بمنطقة حائل، والذي أقيم يوم الأربعاء 7 يونيو في مركز الروشن للمعارض والمؤتمرات.
وأثنى أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، خلال زيارته لجناح المحمية في المعرض، على الجهود المبذولة من فريق العمل، وتم استعراض نطاق عمل المحمية وأبرز إنجازاتها في المجال البيئي، والتي تتضمّن فعاليات تدمج العمل البيئي وإشراك المجتمع المحلي ومبادرات فعالة لتنمية الاقتصاد البيئي والسياحة البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على تراث المنطقة وأصولها التاريخية.
وخلال المعرض عرضت الهيئة إمكانيات المحمية وما تحظى به من بيئة فريدة غنية بتراثها وطبيعتها الخلابة، وكذلك رؤية المحمية لخلق استدامة بيئية بأفضل المعايير العالمية وأكثرها تميُّزًا، وما تقوم به للحفاظ على جمال الطبيعة وحماية التنوع البيولوجي، مع ضمّها لأكثر من 120 نوعًا من النباتات ونحو 60 نوعًا من الحيوانات داخل نطاق مراعي المحمية.
وقام فريق هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بتوزيع أكثر من 100 شتلة نباتية خلال المعرض، ضمن جهود التشجير والتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد والبيئة.
وتأتي المشاركة في فعاليات حفل توزيع الجائزة التي انطلقت هذا العام للمرة الأولى، في إطار سعي محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية المستمرّ لدعم كافة جهود حماية البيئة، وعرض منجزات المحمية ومبادراتها المتنوعة على المستويين المحلي والوطني.