"محمية الإمام تركي" تبرز جهودَها بمعرض "جائزة عبدالعزيز بن سعد" للتميز البيئي

وخلال المعرض عرضت الهيئة إمكانيات المحمية وما تحظى به من بيئة فريدة غنية بتراثها وطبيعتها الخلابة، وكذلك رؤية المحمية لخلق استدامة بيئية بأفضل المعايير العالمية وأكثرها تميُّزًا، وما تقوم به للحفاظ على جمال الطبيعة وحماية التنوع البيولوجي، مع ضمّها لأكثر من 120 نوعًا من النباتات ونحو 60 نوعًا من الحيوانات داخل نطاق مراعي المحمية.