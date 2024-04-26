خطيب الحرم المكي: ذكر الله تعالى هو أزكى الأعمال وخير الخصال وأحبها إلى الله

وأضاف "الدوسري": من منافع الذكر وفوائده: أنه يورث القلب حياة، فهو له كالقوت، ومن هجره فهو المخذول الممقوت، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم الهامد، أو الرماد الخامد، وصار بناؤه كالخراب، وإقباله على مرامه كالسراب، ومنها: أنه يورث الذاكر الاقتراب، وبدونه يشعر بالوحشة والاغتراب، فعلى قدر ذكره لله -عزّ وجلّ- يكون قرب العبد منه، كما أن الذكر يورث العبد المراقبة لله حتى يبلغ بذلك درجة الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، ومنها: أن الذكر طمأنينة للقلوب، وصلة وثيقة بعلام الغيوب، ومنها: أنه سبب لتنزل السكينة، وغشيان الرحمة، وحضور الملائكة، فمجالس الذكر مجالس الملائكة الكرام، وميادين بلوغ المرام، ومنها: أن الله يباهي بالذاكرين ملائكته، ومنها: أنه سبب لاشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة، والفحش وسيء الكلام، فمن عود لسانه ذكر الله صان لسانه عن اللغو والآثام. ومنها: أن الذكر مكفر للذنوب والسيئات، ومنها: أن دوام ذكر الله يوجب السعادة للعبد في أوانه ومآله، فلا يشقى في معاشه ولا في معاده، ومنها: أن ذكر الله في الخلوة مع انحدار الدمعة، سبب ليكون العبد يوم القيامة في منازل الرفعة، فيكون في ظل الله يوم القيامة من السبعة، ومن دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأماني.