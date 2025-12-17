25 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا على منصة "استطلاع" لإبداء المرئيات

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية «استطلاع»، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 25 مشروعًا مرتبطًا بالشأنين الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 18 جهة حكومية، بهدف تمكين أصحاب المصلحة من إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم قبل إقرارها رسميًا.

وشملت المشروعات المطروحة مشروع تعديل لائحة قسمة الأموال المشتركة، الذي تسعى من خلاله وزارة العدل إلى مواءمة النصوص النظامية مع نظام المعاملات المدنية، وتنظيم مركز الإسناد والتصفية، وتطوير إجراءات قسمة الأموال المشتركة بما يحقق السرعة والمرونة دون الإخلال بجودة العمل أو الضمانات النظامية، على أن ينتهي الاستطلاع حوله في 25 ديسمبر 2025م.

كما طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مشروع التحديثات على المعايير الوطنية للتشفير، بهدف تحديد الحد الأدنى لمتطلبات التشفير المقبولة للأغراض المدنية والتجارية، بما يسهم في حماية البيانات والأنظمة والشبكات الوطنية، وينتهي الاستطلاع على المشروع في 25 ديسمبر 2025م.

وتضمن الطرح أيضًا مشروع اللائحة التنظيمية للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026، الذي يهدف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية من خلاله إلى تنظيم وإدارة الدوري، وتحديد آليات التسجيل واللعب واحتساب النتائج والقوانين المنظمة، وينتهي الاستطلاع بشأنه في 26 ديسمبر 2025م.

وشهدت المنصة كذلك طرح مشروع اللوائح المنظمة لسباقات الخيل 2025–2026، الذي يسعى نادي سباقات الخيل من خلاله إلى ترسيخ المفهوم الأصيل والتراثي لرياضة الفروسية، وتطبيق مبادئها وأخلاقياتها عمليًا، على أن ينتهي الاستطلاع في 29 ديسمبر 2025م.

ويأتي طرح هذه المشروعات عبر منصة «استطلاع» تأكيدًا لنهج تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع، وإشراك العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص في صياغة الأنظمة واللوائح ذات الصلة ببيئة الأعمال والتنمية.