في زيارة لافتة.. السعودية تُبرز قوّتها بهدوء على الساحة الأمريكية

وأشارت الجبر إلى أن الزيارة تجاوزت إطار العلاقات الثنائية، لتكون جزءًا من حركة عالمية تتشكّل، تظهر فيها المملكة كقوّة استقرار ورؤية ومبادرة. وامتد هذا الحضور إلى مناقشة ملف السودان، حيث نقلت عن الرئيس الأمريكي قوله إن التحرّك تجاه السودان بدأ خلال نصف ساعة من طلب سمو ولي العهد، ما يكشف عن وزن المملكة السياسي وقدرتها على توجيه القرار الدولي.