الابتدائية 85 بالشرائع تحتفي باليوم العالمي للمعلم وتكرّم كوادرها التعليمية

مكة المكرمة - نادية الغامدي:

احتفت الابتدائية الخامسة والثمانون ملحق ببرنامج التربية الفكرية بمكة المكرمة – قطاع الشرائع، يوم الأربعاء 8 أكتوبر، باليوم العالمي للمعلم، في فعالية مميزة أقيمت تحت إشراف مديرة المدرسة الأستاذة أسماء بنت عمر باجندوح، ومنسقة الإذاعة المدرسية الأستاذة عفاف المطرفي، وبمساندة الطاقم الإداري وبحضور مشرفة الدعم الأستاذة سلمى وقداني.

وشهد الاحتفاء مشاركة طالبات التعليم العام والتربية الفكرية، حيث قدّمن فقرات متنوعة ضمن برنامج الإذاعة المدرسية، عبّرت عن التقدير والعرفان لدور المعلمات وجهودهن في بناء الأجيال.

تضمّن البرنامج كلمة لمديرة المدرسة أ. أسماء باجندوح، حملت معاني التقدير والعرفان للمعلمات، تميّزت بجمال الإلقاء ودفء العبارات التي لامست القلوب. كما اشتمل الاحتفاء على عروض مرئية، وشراكات مجتمعية، وتوزيع شهادات شكر وتقدير، وهدايا رمزية قدمتها إدارة المدرسة والطالبات لمعلمات التعليم العام والتربية الفكرية وصعوبات التعلم.

ويهدف هذا الاحتفاء إلى إبراز مكانة المعلم، وتقدير جهوده في تنشئة الأجيال ورفعة المجتمع، تأكيدًا للدور المحوري الذي يؤديه في العملية التعليمية وبناء مستقبل الوطن.