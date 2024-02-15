وزير الحج يختتم زيارته إلى الإمارات مُرحّباً بضيوف الرحمن عبر مختلف المنافذ

اختتم وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي عقد خلالها لقاءات مباشرة مع المسؤولين والجهات ذات العلاقة بتقديم خدمات العمرة؛ لبحث أوجه التعاون التي تضمن تيسير قدوم المعتمرين، وتحقيق التوظيف المثالي لخدمات مراكز "تأشير" ومنصة "نسك" وتسهيلات التأشيرة للمقيمين لتحسين وتطوير تجربة العمرة من دولة الإمارات.
ورحّب "الربيعة" بضيوف الرحمن القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مختلف المنافذ، وعلى مدار العام، خلال لقائه برئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور عمر بن حبتور الدرعي، مؤكدًا حِرص المملكة العربية السعودية على زيادة أعداد المعتمرين الإماراتيين، وإتاحة الفُرصة لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين للوصول إلى الحرمين الشريفين، وأداء المناسك بسهولة ويُسر.
وأكد استمرار الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق أعلى درجات الرضا في نفوس ضيوف الرحمن، واستدامة التطوير والتحسين في الخدمات المقدّمة، بالاستفادة من الحلول الرقمية، مبيناً أن التطور في كل المجالات الذي تشهده المملكة، انعكس إيجابًا على مستوى خدمة ضيوف الرحمن، من حيث التحول الرقمي وتعزيز دور الابتكار في تيسير خدمات الحج والعمرة.
كما بحث "الربيعة"، خلال لقاءاته، التوسع في خدمات مراكز "تأشير" وتمكين المقيمين في دولة الإمارات، من تسجيل البصمة قبل السفر، لتقليل فترة انتظار المعتمرين في المنافذ، بجانب رفع مستوى جودة الخدمات في المنافذ للقادمين برًّا، وتسريع واختصار إجراءات الدخول.
وتضمنت الزيارة افتتاح معرض منصة "نسك" بحضور ومشاركة ممثلي القطاع الخاص في الإمارات، بهدف التعريف بدور المنصة في رفع كفاءة التخطيط المُسبق، وخدماتها كمنصة شاملة لزيارة المملكة والمواقع التاريخية الإسلامية والوجهات الإثرائية المختلفة، كما صاحبت الزيارة عقد ورشتين بعنوان "التفويج والحشود، وحقوق المعتمر"؛ للتعريف بخطط تفويج الحجاج في المشاعر المقدسة، والتي تضمن سلامتهم أثناء تأدية النسك، بالإضافة إلى التعريف بحقوق ضيف الرحمن وواجباته.