وزير الحج يختتم زيارته إلى الإمارات مُرحّباً بضيوف الرحمن عبر مختلف المنافذ

وأكد استمرار الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق أعلى درجات الرضا في نفوس ضيوف الرحمن، واستدامة التطوير والتحسين في الخدمات المقدّمة، بالاستفادة من الحلول الرقمية، مبيناً أن التطور في كل المجالات الذي تشهده المملكة، انعكس إيجابًا على مستوى خدمة ضيوف الرحمن، من حيث التحول الرقمي وتعزيز دور الابتكار في تيسير خدمات الحج والعمرة.