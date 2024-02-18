محليات
أحيلا للاختصاص.. القبض على مقيميْن لترويجهما "الشبو" في الدمام
دوريات المجاهدين: جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، على مقيميْن من الجنسية الهندية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa؛ مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.