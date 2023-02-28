مدير "تعليم ينبع" يتفقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس العيص

تفقّد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، اليوم الثلاثاء، اختبارات الفصل الدراسي الثاني، في عدد من مدارس قطاع العيص التعليمي.
جاءت الزيارة ضمن جولته الميدانية التي شملت ابتدائية كعب بن زهير بالسليلة، ومجمع المربع التعليمي.
واطمأن مدير التعليم على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة لأداء الاختبارات داخل القاعات، واستمع إلى آلية عمل الكنترول في عملية رصد وتدقيق وإدخال درجات الطلاب.
وقال مدير التعليم: إن الاختبارات تسير بصورة مطمئنة وفق خطط وإجراءات تضمن سير أعمال الاختبارات وفق المعايير الواردة في الدليل التنظيمي للاختبارات.
وحث الطلاب خلال زيارته لقاعات الاختبارات، على الاستفادة مما أتيح لهم، وتطوير أنفسهم ومستواهم العلمي، وبذل الجهد والحرص على الاستذكار الجيد، لتحقيق النجاح والتفوق والإسهام في بناء الوطن وتحقيق رؤيته الطموحة.
وزار "العطوي" مكتب التعليم بقطاع العيص، واجتمع بالقيادات والمشرفين والمشرفات، بحضور مدير المكتب عثمان سعد العنمي؛ حيث اطلع على منجزات خطط وبرامج الفصل الدراسي الثاني، ومتابعة سير الاختبارات.
كما تابع أعمال الجاهزية والاستعداد للفصل الدراسي الثالث، مؤكدًا على تسليم جميع المقررات للطلبة قبل نهاية اختبارات الفصل الدراسي الثاني، سائلًا المولى عز وجل، أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والنجاح.