مدير "تعليم ينبع" يتفقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس العيص

كما تابع أعمال الجاهزية والاستعداد للفصل الدراسي الثالث، مؤكدًا على تسليم جميع المقررات للطلبة قبل نهاية اختبارات الفصل الدراسي الثاني، سائلًا المولى عز وجل، أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والنجاح.