"فيصل بن فرحان" يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ في بلجيكا

وشهد اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون البرلماني تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.